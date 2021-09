Mariano Martínez y Luciana Salazar bajo sospecha

Después de que se vinculara a la rubia con Benjamín vicuña, fue Marcelo Polino quien apuntó al actor y tiktoker como posible pareja de la participante de “La academia”.

La vida amorosa de Luciana Salazar siempre es un poco misteriosa y ayer la habían vinculado al flamante soltero, Benjamín Vicuña. Sin embargo, ambos desmintieron el vínculo, solo intercambiaron unas palabras en un evento en el que coincidieron.

El que abrió nuevas sospechas fue, nada más y nada menos que el amigo de la rubia, Marcelo Polino. El periodista aclaró que los rumores sobre Vicuña eran falsos y que Luli había llevado a su verdadero novio a “La academia” y que nadie se había dado cuenta. «¿Y si te digo que Luciana ya está con alguien y que pasó inadvertido cuando lo llevó adelante de todos hace poco a lo de Tinelli?», deslizó.

A partir de esa suspicacia las miradas cayeron sobre Mariano Martínez quien participó con Luciana en el “baile de a 3” y no quedaba claro qué vinculo había entre los participantes y el actor. Todavía él no dijo nada y Luciana aseguró que no había nada que contar, pero las dudas siguen vigentes.