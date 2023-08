Mariano Martínez habló del bullying que sufrió y apuntó contra Martín Cirio: «Me hizo perder trabajos»

Mariano Martínez rompió el silencio sobre el bullying del que fue víctima en las redes sociales. En un móvil que realizó recientemente para Intrusos, apuntó duramente contra Martín Cirio y también responsabilizó a los medios por oficiar de cómplices.

«Me sentí vapuleado, humillado, sentí que me veían en el piso y me pegaban en la cabeza. La verdad que no veía razones para que eso suceda» comenzó. «Lo que no entendía era la doble moral de algunos comunicadores, de disfrazar de humor ciertas cosas, depende de quién sea la persona» continuó.

«Mi familia sufrió mucho, no tengo ningún rencor con Martín Cirio ni nada por el estilo, la verdad que no soy una persona rencorosa, solo digo que sí nos lastimó mucho. No había razón, no lo conozco. Me hizo perder un montón de trabajos en su momento» contó.

«Él se burlaba de mí supuestamente porque yo hacía canjes. Se metía con cosas re graves disfrazado de humor. Lo que no entendía muy bien era cómo lo invitaban a algunos programas y decían ‘que mala onda que tiene Mariano, no tiene humor’. ¿Quién va a tener humor de esa manera?» agregó indignado.

A su vez, reveló que lo que más le afectaba era ver a sus hijos afligidos por la situación: «Si me dolía ver a mis hijos sufrir cuando pasó lo de Martín o cuando pasó lo de los TikTok y se creaban cuentas falsas para defenderme, yo les decía ‘chicos no se hagan esto'».

«No entiendo por qué esta cizaña y por qué acompañan este odio los medios. Eso es lo que no entiendo y nunca lo voy a entender. Después yo sigo mi vida, tampoco es que estoy traumado y triste por la vida. Hay cosas que pueden ponerme triste, pero soy una persona resiliente, voy para adelante» finalizó.