Mientras buena parte de la cobertura mediática giró alrededor de la recuperación personal del intendente de Saavedra, la periodista bahiense de Minga Tv planteó una discusión de fondo que no debería resultar incómoda en democracia: acompañar a una persona en su recuperación no significa renunciar a cuestionar sus responsabilidades como funcionario público.

El desenlace del proceso político contra Matías Nebot, quien este jueves 26 de noviembre logró permanecer al frente del Ejecutivo municipal de Saavedra pese a que nueve concejales votaron a favor de su destitución y cuatro en contra, dejó numerosas reflexiones, no solamente sobre el funcionamiento de las instituciones, sino también sobre el rol que desempeñaron los medios de comunicación durante estos meses.

En ese escenario, la periodista bahiense Marianela Romay se destacó por expresar una postura contundente, alejada tanto de la estigmatización de las personas que atraviesan una adicción como de la romantización de una problemática que adquirió relevancia institucional.

Su planteamiento fue tan sencillo como necesario:

¿En qué momento plantear la necesidad de discutir las responsabilidades de un funcionario público pasó a interpretarse como estar en contra de las personas que atraviesan una adicción?

La reflexión de Romay expone una de las principales contradicciones que atravesaron el tratamiento mediático del caso: la tendencia a confundir el cuestionamiento político con un ataque personal.

Cuando la victimización desplaza el debate institucional

Desde que Nebot decidió hacer público su consumo problemático de cocaína, numerosos abordajes periodísticos concentraron su atención en su historia de superación, el valor de su confesión y las consecuencias políticas que esta generó.

Sin embargo, la discusión institucional era considerablemente más amplia.

La comisión investigadora abordó presuntas ausencias, dificultades en la conducción administrativa, cuestiones relacionadas con el funcionamiento del hospital municipal y posibles incumplimientos de los deberes del funcionario público. La defensa, por su parte, sostuvo que no se había identificado un acto irregular de gobierno que justificara su destitución.

Reducir semejante proceso a una supuesta persecución por reconocer una adicción significaba simplificar una discusión que merecía mayor profundidad periodística.

Incluso llegaron a circular expresiones agraviantes como «puto» y «drogón» en determinados espacios mediáticos, bajo una narrativa que presentaba al intendente como víctima de una persecución por cuestiones personales, aunque esos términos no representaban los fundamentos institucionales de la investigación.

La cuestión nunca debió centrarse en la orientación sexual de una persona ni en condenarla socialmente por sus problemas de salud, sino en establecer, mediante pruebas y respetando el derecho de defensa, si existieron incumplimientos en el ejercicio de la función pública.

La selectividad frente a las críticas y el humor

Otro aspecto que merece discusión es la diferencia de criterios con la que se juzgan las distintas expresiones mediáticas.

Los contenidos humorísticos, las caricaturas políticas y las producciones satíricas realizadas mediante inteligencia artificial también forman parte de un debate sobre los límites de la libertad de expresión, siempre que no se presenten como hechos reales ni vulneren injustificadamente derechos personales.

Resultaría contradictorio tolerar expresiones degradantes cuando favorecen un determinado relato político y, al mismo tiempo, considerar intolerable cualquier manifestación satírica que cuestione al poder.

El respeto no debería depender de la conveniencia política del contenido ni de quién ejerce la crítica.

Marianela Romay y la diferencia entre empatía y complacencia

El principal mérito de la intervención de Romay fue recuperar una distinción fundamental que tendió a desdibujarse durante estos meses: una cosa es la persona y otra, el funcionario público.

La periodista sostuvo:

Se puede acompañar a una persona y, al mismo tiempo, discutir el ejercicio de su función pública.

No hay crueldad en ese razonamiento. Por el contrario, existe una comprensión de las responsabilidades que demanda la vida democrática y del papel que debe cumplir el periodismo frente a quienes administran los recursos públicos y toman decisiones que afectan a toda una comunidad.

Romay no cuestionó el derecho de Nebot a recuperarse, recibir tratamiento o compartir su experiencia. Cuestionó que esa circunstancia pudiera utilizarse para desplazar una discusión legítima sobre el ejercicio del cargo.

Esa diferencia separa la empatía de la complacencia y el compromiso periodístico de la adhesión acrítica a un relato.

El periodismo no está para proteger al poder

El caso Nebot debería servir también como una oportunidad para reflexionar sobre el ejercicio del periodismo regional.

La función de los medios no consiste en condenar anticipadamente a un funcionario, pero tampoco en transformarse en espacios de legitimación emocional de quienes ejercen el poder.

El compromiso periodístico exige preguntar, contrastar, contextualizar y sostener discusiones incómodas, incluso cuando estas contradicen el relato predominante.

Desde esta perspectiva editorial, Marianela Romay ofreció una de las intervenciones más lúcidas y necesarias sobre el caso Nebot. No necesitó agraviar al intendente, desconocer su recuperación ni anticipar una condena para señalar aquello que nunca debió quedar relegado: la responsabilidad pública.

Porque humanizar a un funcionario no significa idealizarlo, comprender sus circunstancias no implica justificar sus decisiones y respetar su proceso de recuperación no obliga a renunciar al pensamiento crítico.

La recuperación personal merece respeto. La función pública exige responsabilidad. Y el periodismo tiene el deber de no confundir ambas cosas.