Mariana Lestelle, reconocida doctora, se refirió a la enfermedad de Wanda Nara

En las últimas horas, la doctora se refirió a la ex conductora de MasterChef y fue clara: “Mal asesorada”. La especialista lanzó una fuerte crítica hacia Wanda, debido al error garrafal de la mediática publicado en sus propias redes sociales.

Las últimas semanas en la vida de la mayor de las hermanas Nara tuvieron una fuerte turbulencia luego de haberse conocido que estaría atravesando una enfermedad y por tal motivo se mudó a Turquía para estar allí con su familia y seguir tratándose. Sin embargo, recientemente la doctora Lastelle cuestionó cómo se está manejando la empresaria.

Recientemente, la mediática se reportó desde Estambul con un posteo que sembró mucha incertidumbre y reavivó las versiones que circulan en las redes, respecto a que todo lo relacionado en torno a su delicado estado de salud, se trató de una movida de prensa. En las últimas horas, Wanda Nara posteó imágenes en Instagram donde se la ve en una sesión de un tratamiento estético. Al ver esto, la doctora Lestelle reaccionó en su cuenta de Twitter de la siguiente manera.

La médica Mariana Lestelle se hizo eco del último polémico posteo de Wanda y al ver que la modelo se hizo unos retoques estéticos, hizo un posteo en su cuenta de Twitter que llamó la atención de propios y ajenos.

“Veo las historias de IG de Wanda haciéndose un tratamiento estético que está contraindicado en pacientes oncológicos en tratamiento. A lo mejor es una publicidad y no es de ahora. A lo mejor no es una paciente oncológica o está mal asesorada, no lo sé”, publicó la especialista.