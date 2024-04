Mariana Fabbiani reveló datos inéditos sobre su entrevista íntima con Nahír Galarza

El tráiler de la película de Nahir Galarza publicado por Prime Video, anunciando el estreno del film para el próximo 22 de mayo en la plataforma streaming, trajo nuevamente a escena una de los casos más escalofriantes de la historia criminalística argentina, ya que se trató de la mujer más joven en ser condenada a prisión perpetua, con sólo 19 años de edad.

En ese marco, en la tarde de este jueves Mariana Fabbiani recordó algunos detalles de la entrevista exclusiva que tuvo en un mano a mano desde la cárcel con Nahir en 2019. La conductora repasó las emociones que sintió en aquel entonces y reveló datos inéditos: «Hay momentos en que me veo tratando de no confundirme. No sentí piedad. Estas personalidades te dejan muy cargada. Me fui angustiada, una angustia terrible. Viste como cuando uno conversa con un psicópata que te hace sentir culpa» expresó la conductora en DDM.

«Fue una sensación de confusión que se nos generaba a todos. Un camarógrafo me decía ‘qué divina que es’ y yo decía nooo. Era el estilo que tenía ella», contó y remarcó que las reclusas le tenían miedo a Nahir. «Se respiraba tensión en la entrevista, suspenso, era abrumador… y ese silencio que no terminaba más. Para mí era importante generar un buen clima para que hablara» manifestó y reveló que se preparó especialmente para esa charla en prisión.

«Iba a conocerla a fondo y ver si decía algo que no dijo antes. Y algo de eso pasó porque hizo unos silencios… y podría decir que hasta se nota en los momentos que miente. Es bastante transparente su mirada. Sin ánimo de juzgar, porque ya había sido condenada, quería conocer esta personalidad: como una chica ordenada, que vivía con su familia, con sus necesidades básicas cubiertas y de golpe es capaz de matar por la espalda a su novio», concluyó.