Mariana Diarco: “Me gustaría subir una foto desnuda sintiéndome bien conmigo, sin tener que leer lo que me haría”

Me gustaría poder subir una foto/video sintiéndome bien conmigo, gustándome, sin tener que leer lo QUE me harías, CÓMO me lo harías, DÓNDE, CUÁNDO, EN QUE POSICIÓN y PORQUÉ. Nota importante: NO LO HAGO PARA CALENTARTE. Lo hago porque me siento libre, me gusto y me siento segura, si en el proceso vos te calentas buenísimo. Ya que para mi después de enamorarte o amarte; calentarte es la segunda cosa más linda que te puede hacer sentir alguien. Y si tenes algún problema con esta última frase: ANDA AL PSICÓLOGO. Tampoco me la tengo que bancar por puta como me dicen muchas mujeres, utilizando la palabra "puta" como un insulto valido en el 2020. Personalmente siempre me gustó estar en pareja. Pero eso no lo saben, para muchos es más fácil descalificar de entrada, la mayoría por envidia mental o solamente para llamar la atención. A la mujer que le gusta estar con varios la aplaudo, a la que le gusta el casado también, cada una busca lo que la hace feliz, pero no se olviden que cuando el hombre esta con varias es el macho alfa entre sus pares y no EXISTE un insulto para el. Asique hombre / mujer pensa bien quien esta del otro lado al momento de comentar, esa persona que ves le pasa lo mismo que a vos y con lo que decis la podes lastimar, incomodar y hasta hacerla pensar si tiene que cambiar. NO TENES QUE CAMBIAR POR LA MIRADA DEL OTRO, NUNCA! Tampoco voy a desactivar los comentarios, porque me privaria de leer un montón de cosas lindas. Buen sábado a [email protected]!