Marian Farjat ventiló el comprometedor mensaje que le envió Rodrigo de Paul: “No son fieles”

En diálogo con Federico Flowers en el ciclo “Café Concepto”, la ex Gran Hermano sostuvo: “Fue básicamente eso, me manda un mensaje por Instagram y lo veo tarde. Tarde pero seguro. Yo creo que habrá sido hace poco”.

Luego, dio detalles del mensaje que recibió. “Me habló y después lo borró pero yo lo vi, pero tarde. Calculo que fue hace poco porque él estaba con Cami Homs antes, así que no sé”.

Además, la influencer aseguró que se lamentó no haber visto el mensaje con tiempo antes de que Rodrigo De Paul lo eliminara. “Básicamente fue esa la historia, no tengo mucho más para decir. Lástima que no lo vi antes porque si no se picaba”, cerró.