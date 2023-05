María Vázquez cautivó con su estilo casual chic púrpura

María Vázquez trae lo último de la moda. La respetada modelo y empresaria de la industria de la moda y la belleza generó una catarata de mensajes de todo el mundo con su nuevo look color púrpura de dos piezas.

Con un estilo casual chic, la modelo María Vázquez posó con su camisa trendy de corte sastrero oversize con cuello mao y mangas tipo italianas. La estilizada, belleza, estética y elegancia son algunos de los adjetivos que este lookazo puede inspirar.

Marías Vázquez. (Fuente: Instagram).

La famosa llevó su Total look púrpura de hilo con una bermuda ancha oversize que convierte a este look en una elección segura, cómoda y ganadora, sin arriesgar el lado fashion y elegante de cada prenda.

La moda no solo se trata de llevar lo más trendy de la temporada, también es saber qué llevar puesto y con qué combinar para que el resultado del look no juegue en contra y no atente contra la personalidad y estilo propio.

Marías Vázquez. (Fuente: Instagram).

Marías Vázquez. (Fuente: Instagram).

La recomendación que hace María Vázquez con este soñadísimo look, es llevarlo con botas texanas hasta la rodillas, o de caña alta, en cuero o gamuza en color brown. El clásico truco acá es llevar esas botas con un cinto a tono y en material de cuero.

María Vázquez es toda una inspiración en la moda, para todas aquellas que buscan lucir elegantes y modernas, sin perder su autenticidad y glamour. Para aquellas mujeres que se quieren comer el mundo.