María Soledad Suárez; “¿se puede perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo?”

María Soledad Suárez, es una de las tantas chicas DEL MUNDO FITNESS que a través de Instagram, suele compartir tips o darte rutinas vía online para que puedas llevar una vida saludable y con el tiempo, comenzar a notar los cambios en el cuerpo.

En ésta oportunidad, quien es dueña de un rostro, cintura, piernas y cola perfecta, dejó un mensaje más que importante en su cuenta de Instagram y que es de gran ayuda, para que nadie haga cualquier cosa cuando quiere cambiar su fisonomía en tiempo record.

Cuando le pregunto a las chicas que me piden planes de entrenamiento “y cuál es tu objetivo?”…99% de ellas me contesta “yo quiero ganar masa muscular (sobre todo en piernas y cola) y bajar grasa. Y encima lo quiero en 3 meses. Y se puede hacer eso? Se puede ganar masa a la vez que se baja grasa? La respuesta es….como TODO en el entrenamiento…NI. DEPENDE. (Tardé mucho tiempo en aceptar este NI. Yo quería respuestas universales. Pero eso se lo dejamos a las matemáticas). Y por qué NI? Porque hay casos donde se puede y casos donde no. Ejemplo: yo estoy bastante entrenada (17 años de entreno tengo atrás), con lo que si yo quisiera reducir mi porcentaje graso debería entrar en un proceso de un déficit calórico suave y medido (para no perder mi musculatura). Pero si quiera ganar mayor volumen debería comer más de lo que necesitaría en mantenimiento (también medido para que no se traduzca x demás en tejido adiposo). Cuando llegamos a cierto punto, hay que “hilar fino” para ver cambios en un proceso o en el otro. Y esto nos lo da la DIETA. Yo, si quisiera, no podría perder grasa y ganar masa al mismo tiempo. O como más, o como menos. Así de simple. Y quiénes Sí pueden hacer ambas cosas a la vez? Los novatos en el gym. Especialmente personas con sobrepeso. Éste es uno de los grandes beneficios de los principiantes. Una vez que lo pones a entrenar y acompañas con una dieta, sus células adiposas van a “romperse” liberando ácidos grasos al torrente sanguíneo, buscando un músculo trabajando para oxidarse en el mismo. Personas con una excelente genética y niveles altos de miostastina. Personas que solían entrenar, dejaron un tiempo, y vuelven a hacerlo. En estos casos los músculos recuerdan el trabajo previo que hicimos y van a responder muy rápido.

Eso les pasa a ustedes de marearse con este tema? Tienen estos como objetivos?