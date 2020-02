María Rosa Fugazot defendió a Juan Darthés: “Las chicas se le tiraban encima cuando era un pibe”.

La actriz realizó una impactante confesión en el programa Intrusos y dejó a todos sorprendidos. En la entrevista, Fugazot defendió a Juan Darthés.

La actriz María Rosa Fugazot hizo una dura confesión sobre el abuso sexual que sufrió a los 16 años. En la entrevista que dio en Intrusos, programa que conduce Jorge Rial, la mujer también opinó sobre el caso de Juan Darthés y lo defendió.

En el marco de la denuncia que hizo Thelma Fardin contra el actor, que se hizo pública en diciembre de 2018, dijo que la abusó en plena gira de Patito Feo. Esta denuncia causó una gran conmoción en el país y muchos actores y actrices eligieron de qué lado pararse.

Uno de los testimonios más recientes fue el de María Rosa Fugazot, quien realizó un crudo descargo sobre un episodio que vivió durante su adolescencia.

“Si ahora los actores dejaron de defenderlo es un problema de ellos. Yo hasta que la Justicia no me indique lo contrario no voy a cambiar de opinión. A Darthés lo conozco desde los veintipico de él. Tengo un buen concepto suyo y de su familia”, expresó.

Y siguió: “No lo veo en una bajeza semejante. Elijo creer en lo que él dijo. A ellas no las conozco y no tengo ninguna prueba en la mano como para defender a ninguna de las dos partes”.

“Cuando vos tenés un dolor tremendo no salís maquillado y pintado como una puerta a hacer un reportaje. Estás llorando en un rincón”, declaró Fugazot en Intrusos.

En plena entrevista, la actriz decidió contar detalles escalofriantes sobre un hecho de violencia que vivió a los 16 años. “Esto nunca lo conté: a los 16 años casi me violaron y no pudieron porque yo era acróbata y cerré las piernas de una manera que no pudieron violarme”.

“Hoy todavía con 77 años bromeo con mi hijo, trabo las piernas y él con el codo no puede entrar. Sé lo que se siente, y eso que no llegaron a violarme. Sé de la sensación de espanto y de asco que se siente internamente”, expresó la actriz.

Y agregó: “Hay mucha gente que piensa como yo y me lo dice en las redes. Al principio me cuestionaban, pero ahora me apoyan. A Darthés lo enterraron antes de tiempo y hay que esperar a lo que diga la Justicia”.

“Yo ví cuando trabajaba con él en Canal 9 cómo las chicas se le tiraban encima cuando Juan era un pibe, y nunca lo ví aprovecharse de ninguna mujer”, expresó en defensa de Juan Darthés.

Y agregó: “Tengo 77 y laburo desde los 15. En mi época me han pasado cosas como a todos. Me he defendido a rodillazos, codazos, o reaccionando en el momento en que me tocaban”.

“Yo no cuestiono a nadie. Pero si te violan a las ocho de la noche, no te vas a festejar un cumpleaños a la medianoche a cagarte de risa. Te lo digo como mujer porque yo lo pasé, y eso que no llegaron a violarme. Hasta que la Justicia no lo confirme, y me digan cómo lo saben nueve años después, no lo creo”, cerró la actriz.