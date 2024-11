María Fernanda Callejón y Ricky Diotto deben afrontar millonaria deuda tras separación

La situación entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se convirtió en un verdadero campo de batalla. Desde hace dos años, ambos se encuentran en un proceso de divorcio marcado por acusaciones de violencia de género e infidelidades que fueron escalando.

Recientemente, se reveló que Callejón enfrenta una grave situación económica que podría llevarla a perder su hogar, donde vive con su hija Giovanna, fruto de su relación con Diotto. En el programa «Intrusos» (América TV), se dieron a conocer detalles inéditos sobre la millonaria deuda que la exvedette mantiene.

La expareja fue intimada a regularizar el pago del crédito hipotecario solicitado durante su matrimonio para adquirir la vivienda familiar. Sin embargo, la falta de pago llevó a que la situación escale a una instancia judicial, lo que podría resultar en la pérdida de su hogar. “Cuando Diotto decide irse, le dijo a Fernanda que no podía seguir pagando su parte (del crédito), y quedó ella a cargo de esa situación”, explicó la panelista Karina Íavícoli. La deuda total asciende a 110 millones de pesos.

“Él se fue de la casa y siguió pagando las cosas que le corresponden de la hija y le dijo que no podía pagar más. Entonces le quedó a ella la hipoteca. Estimo que debe haber sido un arreglo entre ellos”, concluyó Íavícoli, arrojando luz sobre la complicada dinámica que ha surgido entre ambos desde su separación.

Revelaciones personales de Callejón

En medio de este torbellino financiero y emocional, María Fernanda Callejón no dudó en hablar sobre su difícil relación con Ricky Diotto. En una reciente entrevista con Héctor Maugeri para Caras TV, Callejón expresó su descontento con Delfina Gerez Bosco, la nueva pareja de Diotto, al afirmar: «No me parece que opine de estas cuestiones. Mi hija tiene 9 años y habla, a ella no le gustó que opinen». Este comentario revela la tensión continua y el dolor que todavía siente por la ruptura.

La actriz también compartió detalles sobre el momento en que descubrió la infidelidad de su exmarido, afirmando: «Yo fui la que me enteré por televisión que me engañaba. Soy una persona pública y es duro enterarte por la tele».

«También ser amenazada y presionada y no poder contar lo que me pasaba. Para mí, fue un tsunami», se sinceró.

Denuncia de violencia

Callejón abordó la denuncia de violencia que realizó contra Diotto. “Él nunca me pegó, pero por algo se empieza. Un zamarreo acompañado de cosas verbales muy fuertes, yo no lo había vivido nunca y menos estando mi hija en la casa”, afirmó.

“Yo naturalizaba un montón de cosas que estaban mal. Yo tenía el foco puesto en mi maternidad y los papás a veces se sienten desplazados. Cuando fui mamá, creo que él lo tomó así”, reflexionó.

La actriz también mencionó cómo el maltrato emocional afectó su autoestima: «Me destrataba. Yo no existía, a pesar de mi carácter y mi personalidad lograron rebajar mi autoestima y sentirme absolutamente desvalorizada como mujer, mamá y como profesional. De todo eso me estoy dando cuenta ahora». Fuente: Exitoína