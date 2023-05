María Fernanda Callejón en guerra total contra su ex marido

Estuvieron juntos durante más de una década y tienen una hija en común, Giovanna. Pero la crisis se apoderó de ellos y terminaron en malos términos. En las últimas horas, María Fernanda Callejón dijo que Ricky Diotto ejerció «violencia psicológica» y él se defendió en las redes asegurando que «toda su vida fue por la línea del bien».

La ex vedette se refirió al vínculo que tuvo con el papá de su hija y ahondó en detalles que sorprendieron a todos al expresar cosas tales como: «Me sentí desvalorizada», dejando en claro directamente que se llegó a sentir como «un mueble de la casa». Y agregó: «Fue un tsunami. Él se enojó y mucho. Yo he vivido situaciones violentas verbales, de desconocer a la otra persona. Para mí hubo momentos que son peligrosos porque atentan contra la psiquis de una mujer”.

«Me sentí desvalorizada. Que mis palabras, decisiones, economía y profesión no pesaban. La nada. Muchas cosas se subestimaban. La famosa frase ‘vos sin mí no sos nada’. Bueno, es muy común”, dijo María Fernanda Callejón.

Por su parte, visiblemente molesto por el testimonio de su ex, Ricky Diotto acudió a sus redes sociales para hacer una suerte de descargo, y dijo: “Encontrarme con ese tipo de declaraciones, la verdad es que a uno no lo entristece porque uno sabe bien quién es, lo que ha hecho y de dónde viene. Les juro que estoy completamente sorprendido por todas esas cosas que dijo. No entiendo qué es lo que está buscando con todo esto… «.

Y visiblemente desconcertado, cerró: «Soy una persona de bien y durante toda mi vida fui por la línea del bien y de hacer las cosas como se debe. Así que yo no voy a permitir que se hable así de mí”.