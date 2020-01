Maria Eugenia Vidal viajó a Bolívar para conocer a su suegra.

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires conoció a la familia Sacco y conversó con los vecinos por las calles del pueblo.

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, llegó a la ciudad bonaerense de Bolívar en compañía de su pareja, el periodista Enrique Sacco. El motivo de la visita es conocer a su suegra Yolanda Sende y al resto de la familia.

La flamante pareja, viene de pasar sus vacaciones juntos. Luego del primer viaje que hicieron a la ciudad de París, capital de Francia, a poco tiempo de blanquear la relación y pasar año nuevo. Ya en el país, eligieron Pinamar para veranear y disfrutar de otro viaje romántico.

En este momento, Vidal todavía se encuentra en Bolívar, desde el viernes, que fue cuando llegaron al lugar. Ese día especial coincidió con el cumpleaños de la ahijada de Enrique Sacco, oportunidad para que la exgobernadora pueda conocer al resto de la familia.

El las últimas horas del sábado, se pudo ver a la pareja caminando por las calles del pueblo. Los vecinos se sorprendieron de verla, pudieron conversar con ella y sacarse selfies, según contaron los medios locales.

Más temprano, Vidal y Sacco visitaron el predio que alberga a la Virgen de los Recuerdos, en la Ruta 205, que queda a 10 kilómetros del centro de Bolívar.

El sábado por la noche tuvieron una reunión en la casaquinta familiar. Además de los compromisos familiares, la exgobernadora les dedicó un saludo a la Juventud Radical de Bolívar:

“Les quiero desear lo mejor para lo que viene. No bajen los brazos, no se rindan porque yo no me rindo”

Fuente: Crónica