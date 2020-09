María Eugenia Vidal: “Sin Poder Judicial independiente no hay libertad, hay impunidad y anarquía”

Mario Negri y María Eugenia Vidal.

La ex gobernadora bonaerense y referente de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal advirtió este sábado que “sin Poder Judicial independiente no hay libertad, hay impunidad y anarquía”.

Lo hizo al participar de una reunión virtual junto al titular del interbloque de JxC en la Cámara de Diputados Mario Negri y otros referentes de la coalición opositora.

“Sin Poder Judicial independiente no hay libertad, hay impunidad y anarquía. En cualquier diálogo que tengamos con el oficialismo, este es un límite claro. Porque si una ley se quiebra, alguien debe restablecerla”, advirtió Vidal.

De la conversación participaron el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, y otros legisladores nacionales de casi todas las provincias. Hubo más de 2.000 asistentes, sin contabilizar a quienes siguieron la charla a través de las redes sociales de Negri.

Vidal coincidió con Negri respecto a la necesidad de que la política vuelva a enfocarse en dar soluciones a los problemas de la gente, que se han agudizado por la pandemia.

“La política tiene que trabajar sobre lo que a la gente no la deja dormir. Sobre si van a tener trabajo, si van a poder estudiar y volver a clases, si tienen problemas de salud y éstos serán atendidos”, dijo la ex gobernadora.

Al respecto, agregó que “las causas judiciales de los políticos, las peleas de poder, no son lo que no deja dormir a la gente” y que la responsabilidad de los dirigentes “es entender sus verdaderas angustias y dar respuestas”.

María Eugenia Vidal. Foto: Andrés D’Elia.

Por su parte, Negri respaldó esos planteos y aprovechó para renovar sus críticas contra Alberto Fernández: “El Presidente dijo que quería terminar la grieta, pero le metió una estaca en el medio“.

“El populismo necesita tener a la Argentina dividida. Estamos en una crisis muy tremenda. Me preocupa que el Gobierno crea que la salida es la confrontación más profunda, en lugar de hacer una convocatoria para que todos hagan aportes para enfrentar la post-pandemia”, alertó el diputado por Córdoba.

La quita de fondos a la Ciudad

La ex gobernadora expresó su opinión respecto a la reciente decisión del presidente Alberto Fernández de quitarle fondos coparticipables a la Capital Federal, que conduce Horacio Rodríguez Larreta, para enviárselos a la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof.

Sobre ese tema, el legislador radical recordó que Vidal reclamó durante su gestión como gobernadora por la deuda que tenía la Nación con la Provincia por el Fondo del Conurbano Bonaerense, incluso yendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“La provincia de BA no hubiera recuperado cuatro puntos si no hubiéramos pedido en la Corte por el Fondo del Conurbano, que había terminado diluido. Esa injusticia fue reparada por Mauricio Macri, él como presidente, no le sacó nada a otras provincias. La Nación puso los fondos. Esto lo hizo con el aval de dos años de charlas entre los 24 distritos. No se hizo de un día para el otro, no se le sacó nada a otro distrito. Se votó una ley de Consenso Fiscal en el Congreso, que aprobaron todos”, explicó Vidal.

Ambos dirigentes también se pronunciaron en sintonía al señalar que el Gobierno nacional debe convocar a la oposición para iniciar un “diálogo verdadero y profundo”.

“Estamos ante un gobierno que recién arranca, debemos trabajar como oposición para que le vaya bien, porque si le va bien se beneficia todo el país. Pero tiene que quedar claro que el que impulsa el consenso es el que gobierna. Nosotros en cuatro años deberíamos haber abierto más la puerta, por eso, desde esta autocrítica, creo que la responsabilidad es del gobierno, que debe llamarnos y nosotros ir sin especular”, dijo Vidal.

La ex mandataria provincial remarcó que “el límite en el consenso son los valores. Los valores no se negocian, porque son los que nos definen. Se puede dialogar defendiendo los valores”.

En tanto, Negri aportó que “no se puede renunciar a los valores de una República, que debe ser transparente, que debe ser previsible”. “El populismo existe porque la democracia no termina de dar satisfacciones a muchos problemas de la sociedad. No es un tema de demonios ideológicos”, dijo.

“El peligro es que los populistas creen que la soberanía popular te lleva al gobierno y luego pueden disponer de los otros poderes. Por eso en la pandemia es importante la vigencia de las instituciones. Que el Parlamento funcione, que el Poder Judicial no se abra sólo para liberar presos”, completó Negri.

FUENTE; CLARÍN