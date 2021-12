María Eugenia Rito: «Me tuve que hacer una cuenta de OnlyFans»

Al no encontrar alguna propuesta laboral estable, la artista se volcará a la plataforma furor de los últimos tiempos: Only Fans. Allí, Ritó publicará fotos y videos para adultos y le pagarán por hacer este trabajo.

La ex vedette recurrirá a una famosa plataforma online para crear contenido para adultos ya que no tiene un salario para subsistir.

María Eugenia Ritó supo ser una de las vedettes más importantes del país. Sin embargo hace ya un tiempo no protagoniza ninguna obra ni proyecto relacionado con los medios.Hace unos días, Ritó contó que después de evaular varias propuestas decidió abrir su propia cuenta de OnlyFans para publicar sus fotos sin censura: “Voy a llamar a un amigo para que me asesore. ¿Quién me paga las cuentas? Nadie. Tengo que vivir”, reveló Ritó en el programa radial Soy tan biutiful.

Además , la mediática señaló que Ángel De Brito le preguntó si quería reemplazar a Yanina Latorre cuando la angelita se tome sus próximas vacaciones junto a su familia. No obstante, la vedette todavía no brinda una respuesta ya que asegura que se siente insegura y además aseguró: “Quiero estar más flaca”.

OnlyFans es una plataforma de contenidos creada hace ya varios años pero tomó popularidad durante la pandemia. Los fans de cada famoso abonan una suma en dólares por acceder a una foto o video. Aunque en la plataforma se puede compartir cualquier tipo de contenido es muy popular entre la industria del entretenimiento para adultos.

FUENTE; paparazzi.com.ar