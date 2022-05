María Becerra y Camila Cabello estrenaron su nueva canción “Hasta los Dientes”

Camila Cabello y María Becerra compartieron el video musical cinematográfico de su nueva canción. Esta mañana, “Hasta Los Dientes” hizo su estreno con una transmisión global en MTV Live, MTVU y en la red global de canales de MTV, así como en las vallas publicitarias de Paramount Times Square.

Se trata del último sencillo del tercer álbum de Camila Cabello: “Familia”, a través de Epic Records disponible en todas las plataformas digitales que ya se encuentra en el puesto 12 de tendencias en YouTube.

Después de su estreno, YouTube organizará un afterparty a las 12:10 pm ET con ambas artistas. Los afterparties de YouTube Premium son transmisiones en vivo exclusivas, una oportunidad para que los miembros de YouTube Premium y YouTube Music Premium participen en tiempo real con sus artistas favoritos que alojan una transmisión de video y un chat en vivo.

Una vez más, la artista cubana dio a conocer un visual sorprendente a la par con su reputación de narración multidimensional. La canción une a estas dos potencias en un solo tema, por primera vez, fusionando múltiples culturas, estilos y sabores.

“Hasta los Dientes” es un pop que habla de los celos por el pasado de una pareja y la necesidad de que ésta les pertenezca, representado en un escenario alegre y colorido.

Camila Cabello y su trabajo en “Familia”

A su llegada, “Familia” debutó en el Top 10 del Billboard Top 200, marcando su tercer lanzamiento consecutivo en el Top 10.

Nada más salir, se ganó el elogio unánime de los líderes de opinión como su obra más aclamada hasta el momento. Pitchfork observó: “Muestra que está prestando atención no solo a las exportaciones culturales de su tierra natal, sino a la difícil situación de su gente. Su corazón realmente está en La Havana”; Rolling Stone lo calificó como “4 de 5 estrellas” y exclamó: “‘Familia’ es tan cruda como lo ha sido Cabello”. Clash lo llamó: “Una celebración pop exuberante y que fusiona géneros”. En otra reseña de “4 de 5 estrellas”.

Además, encendió Saturday Night Live en NBC. Las canciones han contabilizado más de 1.000 millones de streams totales hasta ahora.

Inicialmente preparó el escenario para el álbum con “Bam Bam” junto a Ed Sheeran. La canción ha acumulado más de 300 millones de streams totales y 57 millones de visitas en YouTube en el video musical. Ella ofreció una interpretación del sencillo en “The Late Late Show con James Corden” y se unió con Sheeran para su primera edición de “Bam Bam”.

Celebrando el lanzamiento del disco, encabezó el concierto “Familia: Welcome to the Family” en su canal de TikTok. Fue tendencia en toda la plataforma e incluyó sus primeras interpretaciones de música del disco. Atrajo a millones de personas a su experiencia inmersiva con un mundo virtual para cada canción, resaltado por una coreografía asombrosa, un diseño de escenografía sorprendentes y hermosos trajes.

Cheche Alara se desempeñó notablemente como productor musical, director musical y compositor de partitura original para la producción.