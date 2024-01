María Becerra mostró los retoques que se hizo en la cara: “no voy a mentir”

María Becerra sorprendió a sus seguidores al revelar en detalle las cirugías y retoques faciales que se hizo en los últimos meses. Con honestidad, la artista se burló de las acusaciones y aclaró que aún conserva la movilidad en el rostro.Durante una ronda de preguntas y respuestas que organizó en un vivo de Instagram, un usuario le consultó: “¿Quién te hizo la carita?”, en referencia a la famosa frase de Mirtha Legrand. La artista no esquivó el tema y, sin vueltas, lanzó: “Un cirujano, ¿quién me la va a hacer?”.

María Becerra se refirió a las varias acusaciones sobre las cirugías estéticas a las que se sometió. (Foto: Instagram/Maríabecerra)

Aunque se tomó las críticas con mucho humor, la artista sintió la necesidad de aclarar que no se sometió a ninguna cirugía que afecte a su rostro, sino que recurre a retoques temporales. “Igual, yo no tengo operaciones estéticas, sino lo diría con soltura. Ustedes saben que a mí no me ceba caretearla”, comenzó.

“Yo me hice las tetas, lo digo. Pero, el resto, son todas inyecciones de ácido hialurónico. En los labios y en algunas otras zonas, no te voy a mentir”, expresó, revelando que apuesta por este tipo de procedimientos que cada vez es más popular en la Argentina.

La cantante aseguró que se aplica inyecciones de ácido hialurónico en el rostro. (Foto: Instagram/mariabecerra)

Luego de sincerarse con su público, un seguidor le preguntó: “¿Podés levantar una ceja?”. Entre risas, respondió afirmativamente y lo demostró. “Obvio que sí, tengo movilidad en la cara”, comentó, asegurando que los retoques no impactan de manera negativa en sus facciones negativas. “Tampoco es que me puse botox, no, me puse ácido hialurónico”, agregó.

Hace un par de meses, María Becerra había sido acusada de haberse realizado distintas cirugías estéticas faciales. “¿Quién te hizo creer que tenías que modificar algo de tu rostro?”, “María tenés la carita nueva”, “¿Qué le pasó en la cara?”, fueron algunos de los comentarios que recibió una publicación en su Instagram en mayo.

María Becerra había explicado en mayo del año pasado que el maquillaje suele alterar la forma de su cara. (Captura de Twitter/MariaBecerra22)

Frente a las diversas reacciones, la artista se tomó con humor la situación y negó cualquier tipo de retoque reciente. “Gente no me hice nada (nuevo) en la cara jajaja. Salí así por el tipo de maquillaje que me hice especialmente ese día. Me cambia mucho la mirada con el delineado y a veces me zarpo un poco con el contorno”, explicó, compartiendo dos fotos de días diferentes para comparar cómo afecta el tipo de maquillaje que usa. Fuente: (Tn)