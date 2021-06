María Becerra contó que durante su adolescencia fue víctima de un intento de abuso por parte de cinco compañeros en el baño de su colegio y que a pesar de sus gritos una preceptora que pasó por al lado no hizo nada.

Invitada a “PH: Podemos Hablar”, la cantante definió al 2012 como “el peor año de mi vida”. “Les dije a mis viejos que quería ir a un colegio técnico. Ellos no querían pero les hinché tanto que me anotaron. Maldito ese día”, comenzó relatando la artista , que contó que en toda la escuela había alrededor de 400 alumnos varones y tan solo 2 mujeres.

“Antes era común ir caminando y que los compañeros te tocaran el culo, que te manosearan en el boliche o en el colegio. Todos los días me iba a quejar y me mandaban a mí a la psicopedagoga. Las mismas preceptoras me decían ‘¿no pensaste en no usar jean? Deberías traer ropa distinta, más holgada’. Me hacían creer que era yo la culpable”, recordó María Becerra.

Aquellos hechos le generaron una inseguridad y desde entonces utiliza ropa holgada: “Hoy no me pongo vestidos, shorts ni polleras”.

María Becerra habló del abuso que sufrió en el colegio: “Me agarraron de a cinco”

La artista contó que era habitual que sus compañeros la manosearan y le pegaran y que ella no se animaba a contárselo a su familia. “He llegado moretoneada o con el labio cortado porque me pegaban feo. Mi mamá me preguntaba y le decía que me había caído. Nunca le dije lo que pasaba”.

Hasta que un día cinco hombres la agarraron, la llevaron a uno de los baños e intentaron abusar de ella: “Me agarraron de a 5, uno de cada mano y piernas y me empezaron a querer sacar la ropa. Justo pasó una preceptora y aunque yo estaba gritando no hizo nada. Me salvó que justo tocó el timbre”.

En ese contexto, esa tarde la joven llegó llorando a su casa y le contó a su madre todo lo que le había pasado. “Se quedó pálida y al otro día fue al colegio a protestar”, cerró María Becerra, que contó que también tiene m