María Becerra habló de su ruptura con Rusherking y sus polémicos posteos en las redes

A finales de diciembre, María Becerra y Rusherking confirmaron su separación en las redes, tras un año de relación. La polémica se desató luego de que la cantante publicara filosos mensajes en su cuenta de Twitter, que hablaban de una supuesta infidelidad por parte del trapero. Anoche, «La nena de argentina» fue a PH y, por primera vez, dio detalles de cómo transitó el fracaso amoroso.

Cuando el Andy Kusnetzoff invitó a pasar al punto de encuentro a «los que piensan que se puede tener una buena relación con una expareja», la intérprete se acercó y reflexionó: «Para mi es súper bonito terminar bien con un ex, llevarse bien, porque son personas con la que has sido feliz, y creo que es lo ideal. Pero me ha pasado de terminar bien, y súper mal. Siento que el tiempo todo lo cura. En mí está la meta de, del día de mañana, poder ser buenos amigos (con Rusherking), poder compartir un café, porque le tengo mucho cariño».

Al escucharla, el conductor le recordó el escándalo que se desató luego de sus polémicos tweets, donde lo acusaba de haberle sido infiel. «Yo soy muy impulsiva. Cuando yo me enojo, mis amigas me sacan el teléfono», reconoció Becerra.

Asimismo, la artista expresó su deseo de, en algún momento, volver a recomponer la relación, pero desde el lado de la amistad, y admitió que le gustaría juntarse a tomar un café. «Siempre le voy a desear lo mejor. Lo amé con mi vida y, la verdad, que lo quiero muchísimo. Deseo que le vaya bien en su carrera, que encuentre el amor. Creo que con el tiempo», aseguró. «Él día de mañana no vamos a ver y nos vamos a cagar de risa con lo que pasó», concluyó.