María Becerra habló de su romance con J Rei: «Lo tengo todo, qué plena me siento»

Días atrás María Becerra compartió un tierno video en sus redes y blanqueó su romance con el cantante J Rei y de inmediato sus fanáticos estallaron. En las últimas horas, la artista reflexionó sobre su presente laboral y destacó lo importante que es su novio.

Después de dar varios indicios de su romance, ambos cantantes finalmente blanquearon su relación y Becerra no dudó en compartir su felicidad con sus seguidores. En sus historias de Instagram escribió: «Estoy muy feliz, la vida me sonríe y me siento muy agradecida. Tengo salud, trabajo, familia, amigos presentes y un compañero tan lindo y bueno conmigo, el mejor equipo de trabajo más hermoso del mundo, mis tres gatas sanitas, mi casa con mi mejor amiga y los tengo a ustedes bancándome y llenándome de amor».

«Lo tengo todo, qué plena me siento. Gracias por la salud, el amor y el trabajo», concluyó la artista de 22 años, oriunda de Quilmes. Cabe destacar, que los rumores de su nuevo noviazgo comenzaron a circular luego de que la captaran en el recital del autor de «Tu turrito».