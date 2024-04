Maria Becerra encendió las redes con las fotos de sus vacaciones

La llamada por sus seguidores «nena de Argentina» eligió un destino turístico local para descansar luego de sus dos recitales en el monumental, y el post de la artista en su Instagram oficial alcanzó el millón de likes en pocas horas.

Después de sus dos shows en River y el lanzamiento del video oficial de Latte, el tema musical que grabó junto a The Avengers para uno de los discos más esperados de la música urbana en 2024, María Becerra aprovechó sus días libres para irse de vacaciones.

En esta ocasión, la famosa compartió con sus fans las postales de su viaje: posó en microbikini y compartió fotos a orillas de un arroyo donde se puede ver que esta rodeada de pura naturaleza y tranquilidad.

La cantante eligió Santa Rosa de Calamuchita en Córdoba para pasar sus días de descanso junto a su pareja y futuro esposo. La oriunda de Quilmes no pasó desapercibida en las redes y su microbikini también fue motivo furor. En colores marrones claros con un estampado de flores y un look muy natural, sin una sola gota de make up, se mostró con el pelo suelto y al viento. Para cuidarse del sol, la artista eligió un piluso de color azul.

“Ando perdida vacacionando por el país más lindo del mundo”, escribió en la descripción de la publicación que obtuvo más de 1 millón de “me gusta” en pocas horas.