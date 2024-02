Maria Becerra cumple 24 años: «Comencé este día muy feliz»

«No suelo emocionarme tanto con mi cumpleaños, pero siento que esta vez fue la excepción.. estoy en un momento de mi vida tan increíble que todo me parece aún más increíble. Hoy me puse a reflexionar un poco y pensar en porqué no me emocionaba tanto cumplir años y llegue a la conclusión de que era porque jamás caí en cuenta de lo que esto significaba, nunca lo pensé tanto siquiera. Pero hoy fue distinto, hoy estoy demasiado emocional, hoy me sensibilizo tanto cumplir añitos…agradezco cumplir años, agradezco el estar viva, agradezco haber nacido en una familia que me ama tanto, agradezco que aunque nací prematura y estuve varios días en una incubadora porque tenia problemitas en mis pulmones hoy son mis pulmones los que cantan conmigo, agradezco mi salud, agradezco que puedo vivir de lo que amo, agradezco el recibir tanto amor a diario, agradezco ser feliz», concluyó.