María Becerra contó el calvario que vivió al padecer el Síndrome del Impostor: “Una etapa oscura”

María Becerra es una de las artistas del momento y ha logrado pisar fuerte en el mundo de la música, convirtiéndose en la cantante latina más escuchada. En las últimas horas, tuvo un interesante ida y vuelta con la cantante de Miranda y reveló datos desconocidos de su personalidad hasta el momento.

Durante la entrevista Pogo o nada de Infobae, María Becerra contó cómo vive el éxito y todo lo que tuvo que transitar durante ese proceso. En este sentido, desmitificó que la vida de un artista sea todo color de rosas y contó su realidad, que, es la misma por la que pasan .

La cantante se refirió al lado B de la fama y reveló que tuvo que atravesar una profunda crisis personal justo cuando se encontraba en el mejor momento de su anhelada carrera.

María Becerra contó que padeció el Síndrome del Impostor, un trastorno psicológico que hace que aquellas personas que lo padecen sientan que nunca se encuentran a la altura de las circunstancias.

“No te creés merecedor de lo que te pasa. De lo bueno. Que es mucho lo que nos pasa a los artistas”, relató la joven artista.

Según relató Becerra, este trastorno se produjo como consecuencia de su pronta popularidad. De hecho, confesó que nunca había pensado llegar hasta donde llegó.

“Yo estaba haciendo canciones en mi casa así nomás. No busqué tanto esto. No se si estoy preparada o me lo merezco. Estaba muy así. También me pasaba mucho por nada. Venía consumiendo un montón de redes sociales, opiniones ajenas y lo hacía muy parte mía”, continuó.

A pesar de los malos momentos transitados, la cantante de “Qué más pues?” pudo salir adelante, confesando que esa etapa ya quedó atrás para ella, mientras que ahora se concentra en su futuro con una actitud mucho más entera.

“Siento que hace unos buenos meses ya terminé esa etapa oscura. Y ahora estoy súper bien. Tuve unos momentos muy muy bajos. Ahora me considero que estoy increíblemente bien, muy segura de mi misma”, concluyó.