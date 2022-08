María Becerra confirmó que tiene novio con un tweet: “Adiós a la María soltera”

Luego de que comenzaran a circular los rumores de romance entre María Becerra y J Rei, la cantante dejó en claro que ya no está más soltera. Aunque ninguno de los dos artistas ha confirmado que están de novios, algunos detalles señalan que están juntos.

A través de Instagram, María Becerra compartió una foto de su mano con la de un muchacho. En la story puede verse una mano masculina con campera blanca, muy similar a la que usa J Rei.

María Becerra confirmó que tiene novio Foto: Instagram

Además, la cantante le dio ‘me gusta’ a varios tweets de sus fans que comentaban que dejó la soltería. “Adiós a la maria soltera que nos hizo tan felices” comentó una cuenta dedicada a la nena de Argentina, y ella dejó su like.

María Becerra confirmó que tiene novio Foto: Twitter

También se mostró a favor de otra publicación que señalaba: “La María Becerra con pareja, empoderada y creadora de temazos, siempre va a ser mi María favorita. Lo más importante siempre será que esté feliz, de la manera que quiera.”

María Becerra confirmó que tiene novio Foto: Twitter

Rusherking habló sobre su separación de María Becerra

Recientemente, Rusherking lanzó “Olvídate”, una canción que habla sobre una relación que terminó mal. Sus fans señalaron que fue escrita para María Becerra. “La canción la hice porque yo escribo a base de lo que siento, lo que me pasa, mis vivencias, es lo único que puedo responder sobre eso” contestó al respecto.

Sobre cómo fue que terminaron y cuál es la imagen que tiene de su ex pareja hoy en día, Rusher dijo: “Tengo una imagen buena, terminamos lamentablemente mal, como es públicamente conocido, pero me quedo con las cosas buenas que vivimos. Tengo un buen recuerdo sobre ella, obvio, no es que está todo mal.”