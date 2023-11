Marcelo Tinelli y Milett Figueroa blanquearon su romance: «Me encanta»

Marcelo Tinelli se separó de Guillermina Valdés a fines del 2022 y desde entonces no había mostrado a ninguna pareja. Milett Figueroa vino de Perú para conquistar al público argentina y se sumó al Bailando 2023. Allí conoció al conductor y, al parecer, el flechazo fue instantáneo.

A poco tiempo de conocerse, la pareja ya no se esconde y se muestran juntos en eventos por fuera de la pista. Primero asistieron juntos a Brujas, la obra teatral de Moria Casan, pero como también fueron acompañados por el Chato Prada y Federico Hoppe, podría tratarse de una salida laboral.

Sin embargo, el evento que despertó importantes sospechas de un incipiente noviazgo fue la presencia de Milett en un evento íntimo de la familia Tinelli: el cumpleaños de Candelaria. Finalmente, ambos decidieron contra la verdad.

Primero fue él, quién consultado por Vía País confesó: «Es una mujer atractiva, inteligente, me encantaria conocerla un poco más. No es que diga no, al contrario, me encanta y me parece una mujer súper interesante. Me encanta verla, me parece una divina total».

💥MANO A MANO CON MARCELO TINELLI💥 🔥El conductor de TV habló de todo: desde su relación con Milett Figueroa hasta cómo vive este momento de sus hijas. 👉¡No te pierdas esta entrevista con Marcelo! 🔗Leé más en https://t.co/MwsJ18V0gL pic.twitter.com/Uemw8uAtUe — Revista Rumbos (@rumbosdigital) November 6, 2023

Luego agregó: «El amor cuando te llega es un flash que te pega, es un matcheo. Podés estar con personas, podes hablar con personas, pero cuando conectas en la química esa del amor, es algo que no lo estás esperando» y confesó que él es una persona enamoradiza, que le encanta estar en pareja. Por su parte, Milett habló de Marcelo en el Bailando, «es un hombre muy interesante, muy atractivo» dijo y confesó: «Sí, me gusta».