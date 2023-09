Marcelo Tinelli habló de Silvina Luna cuando terminó el Bailando: qué dijo

Marcelo Tinelli tuvo su gran debut en América TV con el Bailando 2023 en la noche del lunes. Sin embargo, se desató un escándalo porque no hizo ninguna referencia a Silvina Luna, en toda la transmisión. La muerte de la modelo caló hondo en el espectáculo y tuvo numerosas participaciones en los shows del cabezón, por lo que se esperaba algún homenaje. Quién reaccionó inmediatamente y dejó al descubierto el descuido de la producción y principalmente de Tinelli, fue Ximena Capristo. A través de su cuenta oficial de Instagram criticó fuertemente la actitud: «Pensé que Marcelo iba a decir algo de Silvina Luna con la cantidad de veces que ella trabajó en ese show» escribió y agregó fotos con su amiga. La realidad es que el conductor no tocó el tema en las dos horas que estuvo al aire, pero si lo hizo al finalizar el programa, cuando fue abordado por Farandula Show: «Fue durísima la noticia. Apenas pasó lo de Silvina, enseguida mandé a poner el crespón negro en la pantalla de América. Tremendo» dijo, ya que se desempeña como director artístico del canal. «Son esas cosas que no las podés creer, no quiero culpar a nadie, pero ojalá haya justicia y que los verdaderos responsables se hagan cargo de esta tragedia» agregó y finalizó «Silvina es una mujer, me cuesta decir era, hermosa, maravillosa… acá brilló en la pista, era amiga de mis amigos, que compartimos comidas… una divina total, una de las mujeres más lindas y dulces de la Argentina. Una pena que se haya ido».