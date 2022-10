Marcelo Gallardo anunció que deja de ser el DT de River Plate: “Es una de las decisiones más difíciles”

El director técnico del Millonario realizó una conferencia de prensa y dio a conocer su decisión acompañado por Enzo Francescoli, Jorge Brito y Matías Patanian. “Haré una breve pausa”, aclaró

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, anunció que dejará la conducción del equipo en diciembre luego de más de ocho años.

“Voy a ser breve. Vengo a hacer un anuncio claramente… Anoche les comuniqué que es mi final de contrato. Termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y sentidas. Sabía que iba a ser un momento delicado para expresarme. Haré una breve pausa…”, dijo el entrenador en una conferencia de prensa realizada este mediodía en estadio Monumental.

El Muñeco tomó el mando del banco de suplentes del Millonario el 6 de junio del 2014 y desde entonces cambió por completo la historia de la entidad, convirtiéndose en el más ganador con el paso del tiempo. “Más allá del anuncio, estoy acá para agradecer a las personas que confiaron en mí. A Enzo (Francescoli) por tu don de gente y tu amistad. A Jorge (Brito), por su confianza; a Matías (Patanian) lo mismo y a todo el cuerpo dirigencial, por haberme dado la posibilidad de expresarme con total libertad para desarrollar nuestro trabajo. Agradecer a un montón de personas que acompañaron todo este proceso a lo largo de ocho años y medio. Acompañaron muy fielmente acompañaron, se dispusieron a desarrollar y a empujar”, puntualizó.

El técnico estuvo acompañado por el presidente Jorge Brito, el vicepresidente Matías Patanian y el manager Enzo Francescoli. “Quiero agradecer a todo mi cuerpo técnico, a toda la gente que trabajó conmigo y me empujó, que me mantuvo con fuerzas para seguir en una vorágine constante, permanente, de muchísimo esfuerzo y de muchísimo tiempo. A los empleados del club por el cariño y el respeto que han tenido con nosotros en este tiempo. A cada uno de los jugadores que ha pasado en esta hermosísima etapa de ocho años y medio. A todos los que han tenido la grandeza para vestir esta camiseta y entrenar con este cuerpo técnico con aciertos y errores, que claramente se han puesto a disposición al trabajo y al profesionalismo”, sentenció.

Gallardo mantiene una excelente relación con Brito -se fundieron en un emotivo abrazo luego del anuncio- y la decisión de la salida ya se venía madurando desde finales del año pasado, cuando firmó el contrato que vencerá en diciembre.

El abrazo de Marcelo Gallardo con Francescoli y Brito, quienes estuvieron en la conferencia junto con Matías Patanian (Foto: Maximiliano Luna) El abrazo de Marcelo Gallardo con Francescoli y Brito, quienes estuvieron en la conferencia junto con Matías Patanian (Foto: Maximiliano Luna)

“A todos los que me han acompañado, a ustedes que están acá, los medios de comunicación. Han sido muy respetuosos del trabajo y han destacado, valorado, el trabajo de estos años. Gracias…”, afirmó.

“Más allá de la tristeza, tengo una paz interna muy sentida que me hace estar bien conmigo mismo porque el camino recorrido, el largo camino recorrido en estos años, solamente me hace sentir muchísimo orgullo. La palabra que quiero destacar es orgullo porque hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de estos tres años, hermosas y otras no tanto, pero que hacen a la esencia de un grupo de gente que siente y va hacia adelante, y no claudicó nunca. Con sacrificio y tiempo, que es lo que nos ha mantenido. Si hay algo que uno deja en todo ese sacrificio es tiempo, tiempo en lo que ama y apasiona, que lo hace sentir vivo. Tiene muchísimo valor el tiempo que le hemos dedicado en todos estos años a nuestro querido club, el camino fue hermoso, extraordinario. Pero bueno, todo tiene un final, creo que es el momento de cerrar un ciclo hermosísimo, muy valioso”, planteó.