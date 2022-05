Marcela Tauro relató la experiencia paranormal que vivió con un bebé que perdió

La periodista reveló cómo fue la conversación que tuvo con un médium de Estados Unidos, que le mencionó su embarazo.

En varias oportunidades Marcela Tauro se definió como una persona muy creyente. Sin embargo, en las últimas horas, sorprendió al contar un episodio paranormal que vivió con un médium de Estados Unidos. La periodista dio detalles de la conversación que tuvo con el hombre, quien le mencionó el embarazo que perdió hace 14 años, unos meses después de que naciera Juan Cruz Álvarez, su primer y único hijo.

«Yo en pandemia hice un vivo con un médium de Estados Unidos. Y a mi me sorprendió y hasta pensé mal. Lo googlé y todo. Pero mi papá aparece siempre. Cuando yo tuve a mi hijo, yo sentí la mano de mi papá en el hombro. Y después el médium me dijo cosas… Me dijo algo de un bebé que yo perdí, por ejemplo. Yo no sabía que en otro plano los bebés van creciendo y me dijo: ‘Tendría la edad de tu hijo hoy’. Te lo juro, Me lo describió cómo es hoy», contó la panelista en Intrusos.

«Yo perdí a mi bebé a los meses que había nacido Juan Cruz. Yo ni sabía que había quedado embarazada. No podía creerlo y físicamente estaba muy débil», explicó. Y luego relató su experiencia con el médium: «En ese momento estaba mi novio conmigo. No estaba en pantalla. Y aparecieron muertos de él, que menos podía saber el médium. Empezó a dar nombres y nos sorprendió».

Asimismo, Tauro detalló cómo se sintió en ese momento: «No te da miedo, al contrario, sentí más ganas de saber. Del bebé me dijo que tenía que ponerle un nombre. Y ahí aprendes un par de cosas, que tenés que prenderle una vela para que eleve, porque hay almas que no elevan. Hay algunos que se quedan sufriendo. No sabemos cómo morimos, hay gente que muere y por ahí no esperaba morir. El alma queda, el cuerpo se fue y el alma no sabe qué pasó, entonces no eleva, se queda acá».