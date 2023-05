Marcela Kloosterboer habló sin tapujos de sus ex novios famosos

Ella en el pasado fue pareja de Mariano y su amiga, Agustina Cherri, de Cabré. En cuanto a ambos actores, Marcela fue contundente al decir: “Vamos a desmitificar algo: Mariano y Nicolás son dos personas muy fieles. Por ahí soy una ciega o una negadora, pero Mariano siempre fue muy respetuoso y Nico también es cuidadoso, cuando está de novio”.

Sin embargo, hubo alguien que no corrió con la misma suerte de ser halagado por la actriz, y se trata de otro de sus ex famosos, Gastón Gaudio. Está claro que Marcela no tiene los mejores recuerdos de la relación y así lo expresó: “Tengo mala memoria, pero para algunas cosas no, él contó eso en un programa de radio (cuando eran novios Gaudio perdió la semifinal de un torneo de tenis y responsabilizó a ella por el mal resultado, debido a una pelea que mantuvieron la noche anterior) y lo hizo como algo gracioso, pero al escucharlo yo no lo podía creer”.

Finalmente agregó: “Yo me acababa de casar y cuando me preguntaron al respecto respondí para limpiar un poco mi imagen, porque la mujer siempre queda como la loca, como que yo lo había jorobado en un torneo. Pero soy partidaria de que cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que hace”.