Marcela Kloosterboer habló sin filtros sobre la maternidad: «No es el rosa que te pintan»

Si bien Marcela Kloosterboer es una de las actrices más reconocidas del país, poco se sabe de su vida personal. En una reciente entrevista, se animó a hablar de su rol como madre y dio detalles de cómo es la relación que tiene con sus hijos, Juana y Otto. La artista de 39 años reveló que si bien es dedicada, muchas veces pierde la paciencia. «Soy una mamá muy dedicada, pero la maternidad no es el rosa que te pintan. Pierdo mucho la paciencia, son edades complicadas«, confesó en diálogo con revista Gente. Asimismo, admitió que hay un lado B que no se suele mostrar en las redes sociales. «El otro día hice un vídeo en el auto, con mis dos hijos llorando a los gritos y no sé quién me comentó diciendo: ‘¿Es verdad esto?’. Y eso es así todos los días, pasa que no se muestra mucho esa parte«, señaló. «Pero soy canceriana, como muy mamá protectora de mis hijos y me gusta estar presente, atenta a ellos», añadió. Sobre su vínculo con los menores, Marcela afirmó que intenta mantenerlos fuera de su trabajo, pero muchas veces no puede controlarlo. «Una vez Juana, no me acuerdo que me preguntó de Adermicina, y le digo: ¿De dónde sacaste eso?, y me dijo: En el colegio me dicen que soy la hija de Adermicina», contó, haciendo referencia a la publicidad de la que forma parte. «Yo siempre trato de dejarlos afuera de mi trabajo, pero ahora siento que van a poder estar ahí conmigo y entiendo que vivir la energía del teatro desde chiquitos, es bueno para ellos», sostuvo.