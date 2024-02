Marcela Kloosterboer durísima con quienes critican los planes sociales

En diálogo con el medio Infobae, la conocida modelo habló de todo y con una profunda conciencia social, fue muy dura contra aquellas personas que critican los planes sociales.

Cuando le consultaron por el contexto social actual, Marcela fue contundente: “Es fácil sentarse a opinar de los planes, de esto, de lo otro, desde nuestra casa, con nuestros hijos con la panza llena”.

Y agregó: “Ahora, si estas en una situación de que tu hijo tiene hambre y no le podés dar de comer… es algo que nosotros no podemos ni imaginar. Entonces me parece importante involucrarse”.

Asimismo, señaló: “No me gusta hablar porque no me gusta que me badeen o que diag ‘Ay estas de un lado o del otro…’. No estoy de ninguno de los dos lados, por algo estamos como estamos, por los dos lados”.

En ese marco, hablo sobre su trabajo de voluntariado en la ONG Pequeños Pasos, donde recorre La Matanza y San Martín y las donaciones que acerca a la organización que ayuda a familias en riesgo.