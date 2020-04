Marcela Celucci atendió al oficialismo: “políticos y políticas locales con un poco de poder, se creen súper héroes de la vieja política”

La presidente de Todos por Saavedra y secretaria de ese bloque político, Lic. Micaela Celucci, criticó en a través de una carta, muy duramente a algunos “políticos y políticas locales” al decir que con un poco de poder, se creen súper héroes de la vieja política.

Además, Celucci reclamó que los liderazgos políticos locales niegan la libertad de expresión, no escuchan y están alejados de la construcción conjunta y de la democracia.

“Mi preocupación hoy está en evitar que los liderazgos, sobre todo los locales, se alejen cada vez más del camino de la co-construcción de la política local y de la democracia. Entiendo que para quienes se criaron dentro de la “vieja” política sea una tentación, en este contexto, querer ser los súper héroes o las mujeres maravilla. Hay algunos que cuando se creen que tienen un poco de poder, les encanta subirse a esa alfombra, mirar desde arriba y “enseñarnos” a los de abajo. Lamento decirles que yo no entiendo a la política de esa manera. Construir no es reunirse para decir todo lo bien que hago las cosas, no es negar la libertad de expresión porque no sos concejal, intendente, capitán del barco o el genio de la lámpara de Aladino. Es sentarse a escuchar y trazar en conjunto hacia dónde ir” escribió la Celucci en una carta pública.