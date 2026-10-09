Mansilla reclamó información sobre el destino de fondos provinciales y propuso avanzar con un transporte que conecte a las localidades

(Por Ciudad Noticias): El concejal de Distrito Futuro cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo municipal a los pedidos de informes presentados desde su bloque. Además, planteó la posibilidad de destinar parte de los recursos del Fondo de Fortalecimiento a un servicio de transporte que facilite la movilidad de los vecinos entre las localidades del distrito.

El concejal Mariano Mansilla, integrante del bloque Distrito Futuro, se refirió en diálogo con Canal 4 Pigüé a los proyectos presentados en el Concejo Deliberante para conocer el destino que el municipio prevé dar a los recursos del Fondo de Fortalecimiento correspondientes a los ejercicios 2026 y 2027. En ese marco, manifestó su preocupación por la falta de respuestas del Departamento Ejecutivo y volvió a poner sobre la mesa una iniciativa vinculada con la conectividad entre las localidades del distrito.

Mansilla explicó que el primer pedido de informes fue presentado en abril, con el objetivo de conocer qué proyectos tenía previsto financiar el municipio mediante esos recursos. Según señaló, el fondo contempla distintas posibilidades de utilización, tanto para impulsar nuevas iniciativas como para atender compromisos pendientes, por lo que consideró necesario que la comunidad pueda acceder a esa información.

El edil indicó que, a partir del contacto con representantes de otros distritos de la región, tomaron conocimiento de que algunos municipios evaluaban destinar estos fondos a la adquisición de vehículos para el transporte de pasajeros. Esa situación llevó a su bloque a recuperar una demanda histórica de las localidades del partido de Saavedra: contar con un servicio que permita trasladarse entre los distintos pueblos y la ciudad cabecera.

La propuesta apunta especialmente a los vecinos que no disponen de movilidad propia y necesitan viajar por diferentes motivos hacia Pigüé, Saavedra u otras localidades. Mansilla sostuvo que la posibilidad de contar con una combi permitiría atender una necesidad planteada desde hace años y mejorar la comunicación interna del distrito.

Si bien reconoció que los costos actuales de una unidad de transporte son elevados y que los recursos disponibles podrían no alcanzar para concretar la compra, consideró que el fondo podría representar un punto de partida para desarrollar el proyecto.

En ese sentido, recordó que la iniciativa no surgió originalmente de Distrito Futuro, sino que se trata de un reclamo de larga data que su espacio decidió retomar y visibilizar. Según explicó, la propuesta tuvo una buena recepción entre los vecinos de las localidades, aunque hasta el momento no obtuvieron una respuesta oficial.

Mansilla detalló que, después del primer pedido de informes, el bloque volvió a presentar la inquietud durante una sesión del Concejo Deliberante realizada en Saavedra. Allí incorporaron expresamente la sugerencia de evaluar la utilización de los fondos para un sistema de transporte interdistrital, teniendo en cuenta que se trata de una problemática que afecta principalmente a las comunidades que se encuentran fuera de la ciudad cabecera.

Sin embargo, aseguró que tampoco recibieron una contestación a esa segunda presentación. Ante el avance de los plazos correspondientes a la siguiente etapa del fondo, decidieron insistir con el requerimiento para conocer cuál es la planificación del municipio.

El concejal aclaró que el reclamo no implica cuestionar necesariamente el destino que el Ejecutivo pueda decidir para esos recursos. Por el contrario, reconoció que la administración municipal tiene la facultad de establecer prioridades y determinar su utilización de acuerdo con las necesidades del distrito.

No obstante, remarcó que tanto los concejales como los vecinos tienen derecho a conocer en qué se aplicarán los fondos cuando sean recibidos, independientemente de que el Ejecutivo opte por financiar la propuesta de transporte u otras iniciativas.

En otro tramo de sus declaraciones, Mansilla extendió el planteo a la falta de contestaciones a distintas iniciativas impulsadas por Distrito Futuro. Precisó que el bloque lleva presentados alrededor de 30 proyectos, entre ordenanzas, comunicaciones y otras propuestas, y que solamente una parte obtuvo respuesta por parte del municipio.

Aunque reconoció que la gestión cotidiana del Ejecutivo muchas veces obliga a atender situaciones urgentes y resolver problemas inmediatos, consideró que responder los requerimientos del Concejo Deliberante también forma parte de las responsabilidades institucionales.

Finalmente, insistió en la necesidad de contar con información oficial para poder trasladar respuestas concretas a los vecinos que se acercaron al bloque interesados en conocer qué ocurrió con la propuesta de transporte entre localidades. Para Mansilla, el acceso a esa información resulta fundamental tanto para dar seguimiento a las iniciativas legislativas como para conocer el destino de los recursos públicos.