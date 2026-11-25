(Por Ciudad Noticias): A un día de la sesión que definirá la continuidad del intendente, el concejal de Distrito Futuro cuestionó la utilización de fondos educativos para la construcción de baños en el Parque Municipal, criticó la falta de información pública y apuntó contra los criterios del Ejecutivo para administrar los recursos.

En la antesala de una jornada decisiva para el futuro político del distrito de Saavedra, el concejal de Distrito Futuro, Mariano Mansilla, lanzó esta mañana una serie de cuestionamientos a la gestión del intendente Matías Nebot durante la sesión del Concejo Deliberante. Lo que comenzó como una discusión sobre la construcción de un cuerpo de baños en el Parque Municipal de Pigüé terminó convirtiéndose en un cuestionamiento más amplio a la planificación de las obras públicas y al establecimiento de prioridades por parte del gobierno municipal.

Mansilla puso en duda la posibilidad de financiar la iniciativa con recursos del Fondo Educativo. Si bien reconoció que se trata de una demanda de varios años y que podría resultar necesaria para los niños que frecuentan ese sector del parque, manifestó sus reparos respecto del origen de los fondos que se pretenden utilizar.

El legislador también cuestionó las intervenciones que se vienen realizando en el predio municipal, particularmente el levantamiento de sectores asfaltados que, según sostuvo, se encontraban en buenas condiciones. En ese sentido, expresó su malestar ante la decisión de remover pavimento en un espacio recreativo mientras persisten necesidades de asfaltado y mantenimiento de calles en distintos sectores de la ciudad.

La falta de información pública fue otro de los ejes de su intervención. Mansilla consideró que la ciudadanía debería conocer de antemano las características de las obras, sus fundamentos y los criterios que motivaron su ejecución. En ese contexto, apuntó directamente contra el jefe comunal.

«Ese intendente no ha explicado cuestiones mucho más importantes, menos va a explicar este tipo de cosas», manifestó.

El concejal sostuvo que las decisiones del Ejecutivo evidencian, a su criterio, la ausencia de una planificación integral. También cuestionó las respuestas que reciben los vecinos ante los reclamos por el deterioro de las calles y las dificultades presupuestarias que habitualmente se esgrimen para atender esas demandas.

Mansilla recordó que el propio intendente ha señalado que el municipio atraviesa una situación de estabilidad económica, circunstancia que, según su interpretación, permitiría destinar recursos a resolver problemas existentes antes de emprender nuevas construcciones.

Lejos de desconocer la necesidad de mejorar las instalaciones del Parque Municipal, el referente de Distrito Futuro planteó que el proyecto debería ser analizado y reformulado en comisión. Además, puso en discusión la oportunidad de la iniciativa, teniendo en cuenta que restan apenas ocho días para la apertura de la temporada de pileta.

«Es más para la tribuna que para otra cosa», expresó hacia el cierre de su intervención, en coincidencia con los cuestionamientos formulados previamente por el concejal Silvio Mosegui.

Las declaraciones de Mansilla se produjeron en un contexto de marcada tensión institucional, a menos de 24 horas de la sesión especial en la que el Concejo Deliberante deberá resolver la continuidad de Matías Nebot al frente del Departamento Ejecutivo.