«Mamarrachos» La Joaqui estalló de la furia tras ser acusada por estafa y contó su versión

La Joaqui estuvo en el ojo de la tormenta esta semana tras ser acusada de estafa por un supuesto show al que se había comprometido e incluso cobrado dinero por realizarlo en Chascomús y no se habría presentado. La situación sucedió en el periodo de tiempo en el que la cantante se alejó de las redes y la exposición para preservar su salud mental. Lejos de quedarse callada, la intérprete de ‘Butakera’ hizo un profundo descargo en sus redes sociales en el cuál brindó su versión de los hechos: «Ante los sorprendentes rumores acerca de una denuncia por estafa en mi contra, por un supuesto incumplimiento contractual con relación a un show que no pude realizar por indicación médica» comenzó. «No les importó y vendieron y compraron shows míos como si yo fuese un objeto de otro, ignorando mis aclaraciones. Les encanta hacer leña del árbol caído. Lo necesitan para existir. Hago saber que yo no realizo las contrataciones, ni recibo los pagos. Invito al supuesto «estafado» a publicar el contrato y con quien lo firmó, razón por la cual nada tengo que ver con la presunta denuncia que maliciosamente está circulando y que sólo tiende a dañar mi imagen» agregó, dejando en claro que ella no tuvo responsabilidad alguna en lo sucedido. «Alguien que le avise a estos mamarrachos, que son el claro ejemplo de una persona que no acepta un no por respuesta, ya que todos los que están subidos al barco de está actitud maliciosa, son personas que me invitaron previamente a sus actividades y les dije que no, que ya vienen inventando e hiriéndome como si fuera un objeto de su autoría al cual pueden hacer y deshacer cuando no tienen de que hablar, o cuando necesitan movimiento» manifestó. «No es el primer evento de mentiras que me genera una violencia masiva recibida y no me gusta alimentar estas cosas, pero ya estoy zarpada que nos usen de blanco mediático para tener más visibilidad. Violencia es mentir, no nuestra música» finalizó.