Maluma abandonó un programa en vivo luego de ser cuestionado por participar en el Mundial

A un día del inicio de la Copa del mundo, siguen las polémicas por las participaciones de los artistas en la ceremonia inaugural. Tras conocerse la baja de Dua Lipa y Shakira, en las últimas horas, Maluma fue cuestionado en medio de una entrevista y tras sentirse incómodo con la pregunta de un periodista, decidió abandonar el estudio.

Maluma fue convocado para cantar en la ceremonia de apertura de Qatar y antes de su debut, brindó una entrevista para un programa israelí pero una pregunta lo obligó a pararse y salir del estudio. Fue cuando el periodista Moav Vardi le consultó sobre las violaciones a los derechos humanos.

“Te debo preguntar, Shakira y Dua Lipa se negaron a tomar parte en esta Copa del Mundo debido a los malos antecedentes de Qatar en materia de derechos humanos y obviamente la gente piensa, ¿Maluma, no tienes problemas con la violación de derechos humanos de este país?”, lanzó el conductor y el artista colombiano explicó: “Sí, hay algo que no puedo resolver. Sólo vine aquí para disfrutar la vida y el fútbol. La fiesta del fútbol. En realidad, no es algo en lo que tenga que involucrarme. Estoy disfrutando de mi música, mi hermosa vida, jugando al fútbol también”.

Sin embargo, el periodista nuevamente lo encaró: “Pero ¿puedes entender a la gente que va a decir que, por cierto, la sola presencia de ti, está ayudando a encubrir?” . De inmediato el colombiano expresó su molestia: “¿Por qué tengo que responder esa pregunta?”, de inmediato se levantó de la silla y abandonó el programa en vivo.

“¿Cuál es el problema? ¿Soy grosero? Maluma, creo que eso es lo que dice la gente. Es como la gente piensa”, sostuvo el conductor mientras el cantante abandonaba la entrevista.

El colombiano se convirtió rápidamente en tendencia en las redes, donde se abrió el debate por su actitud y esta mañana dejó clara su postura a través de un comunicado en Instagram. Maluma presentará esta noche su canción para la Copa del Mundo, «Tukoh taka» y tras las repercusiones aclaró: «Yo vine a celebrar la fiesta del fútbol, a poner mi bandera y mi cultura en el evento más importante de la historia de los deportes y a llevar alegría a los rincones del mundo. Esa es mi tarea y mi legado, no voy a cambiar y seguiré haciéndolo con todo el amor del mundo. Si algunos no quisieron venir es su problema pero yo estoy acá enfrentando la realidad y llevando luz al mundo entero».

