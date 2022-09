Malestar por cartelerías en plazas donde prohíben a los niños jugar a la pelota.

(Por Ciudad Noticias): Una fuerte polémica se desató en el programa de radio de LA ZERO en la mañana de hoy, ya que vecinos enviaron fotos de cartelería donde prohíben a los niños a jugar con pelotas.

Además, en el mismo cartel, se colocó el número de ordenanza y hace referencia a posibles multas.

Por otra parte, se dijo que la policía ha sacado a chicos de las plazas quienes estaban jugando por ésta misma razón.

LO INSÓLITO:

Mientras les prohíben a los chicos, ya sea inspección municipal como policía, jugar a la pelota, las principales arterias de la localidad, está llena de camiones estacionados los cuales generan un gran peligro.

La excusa de las autoridades es que el municipio no cuenta con una playa de estacionamiento y por eso no pueden aplicar multa, sin embargo, la ley provincia exige que los camiones de carga, no pueden estar estacionados dentro de la zona urbana.

Un camionero que cuenta con un terreno, presta ese espacio a un colega suyo para que estacione el camión, pero éste, no lo hace y es un riesgo para los vehículos que transitan el lugar ya que ocupa gran parte de la cinta asfáltica y muchas veces dificulta la visibilidad de los conductores de autos, motos y bicicletas.