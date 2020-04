Malena Narvay, entre el estreno de su nueva canción y la separación de Julián Serrano: “Por momentos no fue una relación sana”

—No, no sé por qué él dijo que sí; ahora no tenemos contacto casi. Yo no estoy preparada para tener contacto. No me ayuda. No voy a meterme en profundidad pero más allá del final, fue una relación que tuvo momentos de mucha felicidad y amor, sobre todo al principio, pero la verdad que por otros momentos no fue sana y a mí me costó mucho verlo en ese entonces, pero cuando duele el pecho tan seguido y hay más lágrimas y “perdones” que risas y crecimiento juntos, es porque algo no está bien.