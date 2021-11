Mal momento para Flor Vigna: «Día cinco de cama»

La bailarina sorprendió a los seguidores al hablar públicamente de su salud y generó preocupación, a días de su debut como cantante. Entre otras cosas afirmó:»La pasé mal como hace mucho no la pasaba». Mirá.

Florencia Vigna está enfocada en sus nuevos proyectos laborales y disfrutando de su relación con Luciano Castro, sin embargo, en las últimas horas compartió un posteo en sus redes y generó preocupación al hablar de su salud. Esta mañana confirmó que sigue en cama.

El próximo jueves 11, Vigna lanzará su tema oficial como cantante, días atrás grabó el videoclip junto a Castro y anticipó que será un reggaetón. Sin embargo, durante las últimas horas compartió una secuencia de fotos tirada en la cama y confesó que hace días que viene con fiebre. Además, descartó que sea Covid y contó los motivos de su malestar.

La bailarina desde el jueves pasado que comenzó a levantar temperatura y contó que se debe a los nervios por su lanzamiento: «Al otro día del rodaje me bajó todo pero el jueves empezó el infierno , me hisopé para ver si era Covid pero por suerte no. Al parecer al haber estado pensando noche y día en el proyecto , cómo hacer para que los presupuestos alcancen, crear grupos de laburo funcionales a tremenda movida.»

Entre ensayo y ensayo, Vigna destacó que «fue un viaje fascinante pero sin pausa y se ve que mi cabeza no dejaba de carburar .Así que el jueves mi cuerpo me sacó de servicio . La pasé mal como hace mucho no la pasaba .Temblequeos ,vómitos , mucho frío , mucho calor , dolor fuerte fuerte de panza. Quiero dar todo por esta nueva etapa . Pero a través de esta descarga mi cuerpo me enseñó que tienen que ser a otro ritmo . Desvivirse y ser una bolita de nervios nunca es la opción», concluyó en su publicación de Instagram.