Mal momento para Fátima Florez: habría sido estafada en Miami

El éxito de las obras de Fátima Florez en Argentina le permitió llegar hasta Estados Unidos y presentarse a sala llena ante el público latino que reside allí. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que habría sido estafada en Miami por un productor.

Este jueves en Intrusos, Nancy Duré se refirió al tema y dio detalles de la información que circuló. «Fátima hizo dos funciones en Miami en el mes de abril, realizó dos shows. Según relatan, el productor no le habría pagado lo acordado, y la actriz agotó las localidades en ambas funciones», comenzó contando la periodista.

«Tras realizar el primer show y no recibir el pago, llevó adelante el segundo creyendo en las promesas. Le decían ‘sí, te vamos a pagar’. Ella confía en el productor que la lleva, entonces hizo la segunda función, pero ni ella ni su marido Norberto, que es el productor de Fátima que la acompaña de toda la vida, recibieron el porcentaje que habían acordado», continuó relatando.

Además, la panelista señaló que a pesar de que la actriz decidió no iniciar acciones legales por el momento, tampoco quiere hablar del tema. «Ella supuestamente tenía un porcentaje de la recaudación, pero al no cobrar el de la primera función, hizo la segunda de cualquier manera. A ella le jugó la ilusión de abrirse ante el mercado latino allá, y por ese motivo ella no está hablando del tema, para no empañar esta cuestión», señaló Duré.