Magui Bravi confesó que cometió un robo en París y la descubrieron

La actriz recordó algunas historias divertidas de su pasado, pero también tuvo que enfrenarse al episodio en el que fue descubierta robando en París.

Antes de destacarse como actriz y conductora, Magui Bravi trabajó muchos años como azafata. De aquella ocupación guarda muchas anécdotas, aunque algunas no la dejan bien parada. Este viernes en No es tan tarde, la actriz recordó algunas historias divertidas de su pasado, pero también tuvo que enfrenarse al episodio en el que fue descubierta robando en París.

Hacia el final de las entrevistas, Germán Paoloski tiene preparado el “Carpetazo”, una sección en la que un hecho del pasado condena al invitado. El de Magui se situaba en la capital francesa: “Vacaciones en Paris. La agarran in fraganti robando. Magui Bravi robaba en París y la detuvieron”, leyó el conductor.

La actriz se sorprendió al ver que habían averiguado ese episodio de su pasado, y agregó: “No pasó solo en París, pasó también acá en Argentina en una gira, y una de las actrices me cubrió”. Según los datos que agregó el conductor, el robo involucraba una bata, de manera que la invitada explicó: “Yo tenía un tema con las batas de hotel porque son distintas a las de mi casa. Me gusta todo lo que hay en los hoteles. Fue una cosa de irnos y dije ‘hacé el check out vos, gorda’, y escucho a alguien que dice ‘Miss, come here’”.