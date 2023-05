Magnolia Vicuña debutó como modelo y enterneció a todos

La producción estuvo a cargo del fotógrafo Gabriel Machado para la revista Velvet. Con motivo de la venidera fecha del Día del Padre, y allí el actor chileno fue escogido para protagonizar esta campaña junto a sus cinco hijos, Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Pampita; y Magnolia y Amancio, de su vínculo con la China. Sin dudas, quien tuvo una participación especial fue la niña de cinco años, que demostró que hereda el carisma, la simpatía y ternura de sus padres. Hace pocas horas, la madre de Magnolia reposteó en sus historias de Instagram la publicación de la tierna sesión de fotos en la que aparece Benjamín Vicuña junto a la hija que ambos tienen en común. Y sobre la imagen, la orgullosa mamá agregó: “Mi bebita”, seguido de un emoji de corazón con flecha en color rosa. Benjamín Vicuña, en la portada de la revista chilena Velvet como homenaje al día del Padre junto a sus cinco hijos, no tiene problemas en comentar que “la vida me está obligando a la soltería”, a partir de este compromiso, antes que nada, con sus chicos. “Mis hijos son mi vida, no tengo más que eso“, es el título de tapa de la revista donde Vicuña eligió hacer su primera nota sobre el libro que hoy agota ediciones “Blanca, la niña que quería volar”, dedicado a la memoria de su hija mayor.