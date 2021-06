Magalí Mora posó sin ropa y mostró su pancita de embarazada

Magalí Mora tiene acostumbrados a sus fanáticos en las redes sociales a deslumbrarlos con sus más osadas producciones. La morocha no pierde la oportunidad de, cada vez que puede, compartir con ellos sus mejores postales y contarles algunas cuestiones de su vida privada para mantenerlos al día.

En esta ocasión, y poco después de revelar que está embarazada de cuatro meses, la diva posó sin ropa para mostrar su “pancita que se asoma”, tal como escribió en el epígrafe de la publicación, que en pocos minutos acumula más de cinco mil likes y decenas de comentarios.

Magalí Mora(Instagram)

Si bien su embarazo transita bien, pocos días atrás Magalí reveló la dura historia que le tocó vivir con su ahora expareja, que no quiso hacerse cargo de su paternidad. “Me trajo unos test de embarazo que me dieron positivo, y me dijo ‘bueno, guacha, vamos a ver cómo lo solucionamos’”, contó.

Y agregó: “Su fin era que yo abortara. Si abortaba me proponía casamiento y mi suegro me compraba un departamento, o una casa para que me vaya a vivir con su hijo”.

Allí revivió la charla que tuvieron: “Yo estaba llorando cuando le dije que no sabía qué quería hacer, y él me dijo que lo iba a tener sola, porque no iba a contar con él”.

Por último, enumeró los duros momentos que vivió: “Sufría bastante violencia, más psicológica que física. Porque me ahorcó dos veces, en estados dudosos de él de alcohol, o no sé. Fue una relación muy tóxica. Me dijo que era una hija de p***, porque le había prometido que si quedaba embarazada iba a abortar, pero cuando escuché el corazón del bebé quise continuar”, concluyó.