Magalí Mora posó con un corset de lencería negro y prendió fuego Instagram

es una de las modelos y vedettes que desde el principio supo bien cómo ganarse un lugar en las redes. Es que con más de 213 mil seguidores en Instagram, nunca deja de sorprender.

Esta vez la morocha compartió una foto en la que se la puede ver posando con un corset de lencería negro, con el pelo suelto y de perfil a la cámara. La foto fue furor entre sus seguidores, y acumula en pocas horas más de 4 mil likes.

Magalí Mora posó con un corset negro(Instagram)

Magalí reveló algunas semanas atrás que está embarazada, y hasta compartió fotos con su pancita, por lo que los usuarios notaron que esta foto es de algún tiempo atrás.

Así lo dejó claro ella también en el epígrafe de la publicación, donde escribió: “Una de cuando tenía cintura (Gente, es un poco de humor, qué sensibles que estamos, amo no tener cintura, amo mis kilos y todo, es el mejor momento de la vida)”.

Magalí Mora y su pancita de 4 mesesFoto: Instagram @/magali_moraok

La dura confesión de Magalí

La modelo contó cómo fue el difícil momento que atravesó al revelarle a su ahora ex pareja que estaba embarazada al visitar “El Club de las Divorciadas”.

“Me trajo unos test de embarazo que me dieron positivo, y me dijo ‘bueno, guacha, vamos a ver cómo lo solucionamos’”, contó. “Su fin era que yo abortara. Si abortaba me proponía casamiento y mi suegro me compraba un departamento, o una casa para que me vaya a vivir con su hijo”, explicó.

Y concluyó: “Yo estaba llorando cuando le dije que no sabía qué quería hacer, y él me dijo que lo iba a tener sola, porque no iba a contar con él”.