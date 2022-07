Maestra «hot» se postuló para Gran Hermano y generó polémica: vende contenido erótico para adultos

La docente de 28 años fue denunciada por los padres de sus alumnos, quienes le exigieron que abandone su cargo. Ella se resiste y aclaró en un video que no renunciará. ¿Quedará seleccionada tras el escándalo?

Una maestra de primaria de la localidad de Campana, Buenos Aires, hizo el casting a través de las redes sociales para formar parte del reality Gran Hermano. Sin embargo todo se salió de control cuando un grupo de padres de tercer grado de la Escuela Normal N°30 de esa ciudad se quejaron porque ofrece contenido erótico en plataformas.

Miguelina Fredes Sarasola, de 28 años, está de licencia en la escuela y se postuló para participar en el programa de televisión. Su aparición levantó suspiros en algunos e indignación en el ámbito educativo.

“Mi forma de ser, en las redes sociales y diferentes lugares, no condice con lo que la sociedad cree que debe ser un maestro”, lanzó Miguelina en un video publicado en Tik Tok, donde cuenta que tiene dos hijos y que estudia teatro. “Veo Gran Hermano desde que era chiquita. Es la oportunidad de mi vida de ser yo, tal como soy”, indicó en su presentación.

Ese video generó un revuelo entre los padres de los alumnos de tercer grado, que tuvieron como maestra a Fredes. Según trascendió en los medios locales, los padres estaban molestos por las reiteradas ausencias, pero además señalaron que encontraron que ofrece videos y fotos eróticas en plataformas para adultos.

Tras recibir críticas, la maestra un descargo de 20 minutos en el que se defendió. “Obvio que me postulé para Gran Hermano, ¿qué más quisiera?”. Indicó, y agregó: “El tema de la docencia… Soy titular, estudié desde que terminé la secundaria a los 17 años no paré de estudiar, me recibí con las mejores notas”.

“Acá tengo mi historia clínica, que es lo que presento como aval para estar de licencia. Pero no es que voy a volver a clases, no voy a volver a trabajar con chicos. Sabiendo que no era lo que no me estaba haciendo bien, me adelanté y estudié una licenciatura en Educación para dar clases en adultos, que estamos hablando de otra cosa”, culminó.