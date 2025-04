Macri mantuvo la distancia, pero dejó la puerta abierta para una alianza en la Provincia

Si bien Mauricio Macri se muestra reticente a entablar diálogo con el círculo cercano del Presidente, el expresidente se muestra dispuesto a sellar una alianza electoral en territorio bonaerense. En este sentido, Mauricio Macri mantiene su distancia del gobierno de Javier Milei pero todavía no descarta una unión entre el PRO y La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de este año. Si bien en la Ciudad ya se confirmó que ambos partidos irán con listas separadas, el exmandatario aseguró: “Estamos dispuestos a una alianza en la provincia de Buenos Aires”.

Estas declaraciones se dan horas después de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunciara el desdoblamiento de los comicios y desatara una fuerte interna dentro del peronismo. De esta manera, la votación en el territorio bonaerense se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre, mientras que a nivel nacional será el 26 de octubre.

Guerra contra el «triángulo de hierro»

Aunque Macri se haya mostrado abierto a una alianza con el oficialismo, todavía no deja atrás las tensiones con el entorno del Presidente. En este contexto, aseguró que no tiene problemas personales con Javier Milei pero que su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, «se negó» a conocerlo. Además, cuestionó: «El triángulo de hierro y los demás, ¿lo cuidan al presidente? Me cuesta ver que lo cuiden», dijo y citó el escándalo de $LIBRA. En ese sentido, advirtió: “El bien más importante a cuidar en un país es la reputación, el prestigio y la confianza que genera el presidente”, dijo y puso en duda que sus allegados estén cumpliendo con este objetivo.

Ante este marco de fricción, el titular del PRO expresó: “Me cuesta considerarme opositor a este gobierno porque coincido en lo económico, pero hay un déficit en lo político institucional”, dijo en una entrevista con A24.

Al respecto, desarrolló que si bien todavía mantienen diferencias entre los espacios, remarcó que la prioridad debe ser imponerse en las elecciones en la Provincia y consideró que la forma de lograrlo es uniéndose. “Lo que queremos es que las personas que han trabajado por la provincia se sigan sumando. No se trata de un acuerdo por cargos, sino por ideales y por un proyecto común”.

Por último, enfatizó en la necesidad de evitar divisiones internas y alentó a trabajar en conjunto para resolver los problemas. “La mejor manera de lograr que las ideas de Milei tengan éxito es votando diputados y senadores del PRO”, sostuvo.