Luz y gas: cómo impactan los nuevos cuadros tarifarios desde noviembre

Noviembre comenzó este domingo con aumentos en las tarifas de los servicios de electricidad y gas, los cuales escalan un 3,57% y 2,17%, respectivamente.

Según constató la Agencia Noticias Argentinas, en el caso de electricidad, el alza del valor afecta solamente a los usuarios que residen en el AMBA debido a que en las provincias está a cargo de los entes reguladores locales.

En ese sentido, en el AMBA este fuerte incremento se traduce en un aumento que los usuarios sumarán al pago de $ 1.700; sin embargo, los cálculos realizados por la Secretaría de Energía estiman que para 3 de cada 4 usuarios el alza promedio ronda los $1.150; y en el caso del gas, la suba promedio es de 2,17% en todo el país.

La tarifa de electricidad se actualiza todos los meses con una fórmula que combina los precios mayoristas (IPIM) y los precios al consumidor (IPC).

“El aumento de este mes se explica porque el IPIM subió, por el efecto en los costos de la guerra en Medio Oriente”, señalaron desde Energía.

Por su parte, la Secretaría de Energía comunicó una prórroga del consumo base bonificable en 200 kWh, igual que en septiembre y octubre (según el cronograma original, el bloque era de 150 kWh entre septiembre y noviembre).

Además, se mantiene la bonificación del 50% general + 25% extraordinaria, es decir, 75% de descuento sobre la energía para quienes cumplan los requisitos de los Subsidios Eléctricos Focalizados (SEF).

Por último, para el gas natural se extiende la bonificación general del 50%, igual que en octubre (según el cronograma original del SEF, debía ser 0%), más 24,25% extraordinaria, es decir, 74,25% de descuento.