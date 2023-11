Luli Salazar: “Hay algunos medios que no me tienen en cuenta”

Luli Salazar habló en el programa de Carmen Barbieri sobre el difícil momento que esta pasando en cuanto al tema judicial que está llevando a cabo en contra de su ex pareja Martín Redrado para reclamar la cuota alimentaria de su hija.

En el programa Mañanisima, Luli Salazar cuando fue consultada sobre su situación judicial contestó: “Fue un año muy duro, sigo con el tema de la justicia, ahora estamos en las últimas y ya se están por cumplir casi dos años que estoy con este tema, va avanzando lo que pasa es que el tiempo de la justicia son muy lentos”.

“Uno tiene que seguir ocupándose de la familia, a veces trae mucha angustia. En cuanto al amor estoy muy tranquila, muy bien y prefiero mantenerlo así. Algunos medios no me dan la oportunidad para hablar de lo que pasa legalmente en cuanto a la cuota alimentaria de mi hija, ni me tienen en cuenta”, finalizó diciendo la modelo.