Luli Salazar estalló en las redes y posteó enigmáticos mensajes: «Huyen como ratas»

El conflicto mediático y judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado parece no tener fin. En las últimas horas, la modelo volvió a mostrarse furiosa en sus redes sociales y compartió enigmáticos mensajes. Aunque no mencionó a nadie, todo parece indicar que irían dirigidos hacia el economista.

La ex participante de Showmatch utilizó su cuenta de Instagram, donde subió fuertísimos posteos. «Esas personas que huyen como ratas cuando se les hunde el barco», comenzó escribiendo en una de sus historias. Y luego añadió: «Cobardía. Algo que te caracteriza muy bien».

Si bien en esta oportunidad no arrobó a nadie, muchos especulan con que serían dedicados a su ex pareja, ya que hace unos días trascendió que los motivos de este último enfrentamiento tendrían que ver con la suspensión del pago al Centro de Fertilidad donde se encuentran los óvulos congelados de la vedette.

«Acabo de recibir un mail que demuestra lo que sos capaz de hacer. No puedo entender tanto odio. No le encuentro explicaciones a tanta maldad. Siempre te metiste con lo más sagrado para mí», comentó la rubia semanas atrás. «Quisiera encontrar las fuerzas para poder contar todas las cosas que me guardé tantos años y que recordarlas aún me afecta. Y muchas tienen que ver con la maternidad», señaló.