Luli Fernández reveló cómo comenzó su enemistad con la China Suárez: «Fue culpa de mi marido»

La panelista de Socios del Espectáculo contó que la actriz la bloqueó de las redes sociales y explicó en qué momento comenzó la mala onda entre ellas.

Luli Fernández sorprendió a todos al revelar los motivos por los que la China Suárez la odia. La panelista de Socios del Espectáculo contó que en las últimas horas la actriz la bloqueó de las redes sociales, pero explicó que la había dejado de seguir cuando inició el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi por un tema en el que estuvo involucrado su marido.

La periodista, que está casada con el abogado Cristián Cúneo Libarona, confesó que Eugenia se molestó con el matrimonio después de que su esposo se negara a ayudarla en medio del conflicto que se desató con la mediática y el futbolista del PSG.

«Esto fue culpa de mi marido. Hace tiempo atrás, cuando estalla el Wandagate… En ese momento, la China era seguidora mía en redes, yo no la seguía no sé por qué y Carolina, quien es su mano derecha, llama un domingo pidiendo hablar con mi marido porque querían mandarle una carta documento a Yanina Latorre, en ese momento ella estaba dando toda la información», comenzó contando Luli.

La modelo aseguró que al momento del llamado, la intérpete estaba bastante molesta con Yanina y quería ir contra ella, pero se sorprendió luego de que le negaran su representación legal. «Ella tiene mucho esta costumbre de pedir censura, esta cuestión de callar voces y querer censurar a la gente… La realidad es que mi marido hace otro tipo de derecho, hace derecho penal, la injuria está dentro de ese contexto, entonces él le dio el argumento de por qué no podía ser», aseguró.

«Cristián había sido abogado de Mauro Icardi y Wanda Nara en un caso que no trascendió porque quedó en el ámbito de lo privado y no le parecía ético, sumado a que yo era muy amiga de Zaira», agregó la modelo, sobre la razón por la que su esposo no quiso involucrarse en el tema. «La China insistía con ‘esto no tiene que ver con Wanda, esto es contra Yanina Latorre’, yo de hecho se lo conté a Yanina, Cristián le dijo: ‘No, bueno, no me interesa’. Ese día yo le dije Cristián esto es el principio del final y esa noche ella me dejó de seguir, y hoy eso se devino en un bloqueo», señaló la panelista.